Découverte de Saint-Quentin Saint-Quentin Aisne

Découverte de Saint-Quentin A pieds

Découverte de Saint-Quentin Face à l’hôtel de ville 02100 Saint-Quentin Aisne Hauts-de-France

Durée : Distance : Tarif :

Bienvenue à Saint-Quentin, la plus méridionale des cités flamandes. Ville d’Art et d’Histoire, Saint-Quentin se distingue surtout par son mélange de styles, entre les fastes gothiques de la basilique et de l’hôtel de ville et le style Art déco dans toute sa splendeur.

English :

Welcome to Saint-Quentin, the southernmost of the Flemish cities. A city of Art and History, Saint-Quentin stands out above all for its mixture of styles, between the Gothic splendour of the basilica and the town hall and the Art Deco style in all its splendour.

Deutsch :

Willkommen in Saint-Quentin, der südlichsten der flämischen Städte. Als Stadt der Kunst und Geschichte zeichnet sich Saint-Quentin vor allem durch seinen Stilmix aus, zwischen der gotischen Pracht der Basilika und des Rathauses und dem Art déco-Stil in all seiner Pracht.

Italiano :

Benvenuti a Saint-Quentin, la più meridionale delle città fiamminghe. Città d’arte e di storia, Saint-Quentin si distingue soprattutto per la sua mescolanza di stili, tra lo splendore gotico della basilica e del municipio e lo stile Art Déco in tutto il suo splendore.

Español :

Bienvenido a Saint-Quentin, la más meridional de las ciudades flamencas. Ciudad de arte e historia, Saint-Quentin se distingue sobre todo por su mezcla de estilos, entre el esplendor gótico de la basílica y el ayuntamiento y el estilo Art Déco en todo su esplendor.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2009-08-11 par Agence Aisne Tourisme