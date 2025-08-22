Découverte des Maures par Maraval Pierrefeu-du-Var Var

Découverte des Maures par Maraval

Parking des Rollands à Pierrefeu 83390 Pierrefeu-du-Var Var Provence-Alpes-Côte d'Azur

Situé dans le massif des Maures, ce parcours original présente, côte à côte, les plantes typiques des terrains silicieux et celles présentes sur des terrains calcaires. Partez à la découverte de ce massif et de sa végétation typiquement méditerranéenne.

English : Discovery of the Maures by Maraval

Located in the Maures massif, this original trail presents, side by side, the plants typical of siliceous soils and those present on limestone soils. Discover this massif and its typically Mediterranean vegetation.

Deutsch : Entdeckung der Mauren durch Maraval

Dieser originelle Parcours befindet sich im Massif des Maures und zeigt nebeneinander Pflanzen, die typisch für silikatische Böden sind, und solche, die auf kalkhaltigen Böden vorkommen. Begeben Sie sich auf eine Entdeckungsreise durch dieses Massiv und seine typisch mediterrane Vegetation.

Italiano :

Situato nel massiccio dei Maures, questo originale percorso presenta, fianco a fianco, le piante tipiche dei terreni silicei e quelle presenti sui terreni calcarei. Scoprite questo massiccio e la sua vegetazione tipicamente mediterranea.

Español : Découverte de Maraval

Situado en el macizo de los Maures, este original sendero presenta, lado a lado, las plantas típicas de los suelos silíceos y las presentes en los suelos calcáreos. Descubra este macizo y su vegetación típicamente mediterránea.

