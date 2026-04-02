Découverte du Bourg de Puy-L’Evêque Puy-l’Évêque Lot

Découverte du Bourg de Puy-L’Evêque

Découverte du Bourg de Puy-L’Evêque Place du Rampeau 46700 Puy-l’Évêque Lot Occitanie

Durée : 90 Distance : 2150.0 Tarif :

Perché au-dessus du Lot, Puy l'Eveque est formé d'un dédale de ruelles et d'escaliers bordés de belles maisons de pierre dorées (détails Renaissance rue du Donjon, belle porte rue des Capucins, sculptures médiévales rue Saint-sauveur…) qui descendent jusqu'à la cale où s'amarraient autrefois les gabarres en partance pour Bordeaux.

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English :

Perched above the River Lot, Puy l'Eveque is a maze of narrow streets and staircases lined with beautiful gilded stone houses (Renaissance details on rue du Donjon, a beautiful door on rue des Capucins, medieval sculptures on rue Saint-sauveur…) that lead down to the slipway where barges bound for Bordeaux once docked.

Deutsch :

Das über dem Lot gelegene Puy l'Eveque besteht aus einem Labyrinth von Gassen und Treppen, gesäumt von schönen vergoldeten Steinhäusern (Renaissance-Details in der Rue du Donjon, schönes Tor in der Rue des Capucins, mittelalterliche Skulpturen in der Rue Saint-sauveur…), die bis zum Dock hinunterführen, an dem früher die Gabarres auf ihrem Weg nach Bordeaux anlegten.

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Italiano :



Arroccato sopra il fiume Lot, Puy l'Eveque è un labirinto di stradine e scalinate fiancheggiate da belle case in pietra dorata (dettagli rinascimentali in rue du Donjon, una bella porta in rue des Capucins, sculture medievali in rue Saint-sauveur…) che conducono allo scalo di alaggio dove un tempo ormeggiavano le chiatte dirette a Bordeaux.

Español :

Encaramado en lo alto del río Lot, Puy l'Eveque es un laberinto de callejuelas y escaleras bordeadas de hermosas casas de piedra dorada (detalles renacentistas en la rue du Donjon, una hermosa puerta en la rue des Capucins, esculturas medievales en la rue Saint-sauveur…) que descienden hasta la grada donde antaño atracaban las barcazas con destino a Burdeos.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2026-03-12 par Lot Tourisme Agence de Développement Touristique du Lot