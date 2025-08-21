Découverte du patrimoine de Trigance Trigance Var

Découverte du patrimoine de Trigance

Découverte du patrimoine de Trigance Entrée du village 83840 Trigance Var Provence-Alpes-Côte d’Azur

Le village offre la vision imposante de son château-fort aux tours rondes crénelées, dominant des maisons construites dans la même pierre, d’un calcaire très blanc. C’est tout le charme d’un village perché de Provence qui s’offre à vous.

English : Discovery of Trigance’s heritage

The village offers the imposing sight of its château-fort with crenellated round towers, dominating houses built in the same white limestone. All the charm of a Provence hilltop village awaits you.

Deutsch :

Das Dorf bietet den imposanten Anblick seiner Festung mit den zinnenbewehrten Rundtürmen, die über den Häusern thront, die aus demselben Stein, einem sehr weißen Kalkstein, gebaut sind. Hier bietet sich Ihnen der ganze Charme eines hochgelegenen Dorfes in der Provence.

Italiano :

Il villaggio offre l’imponente visione del suo castello con le sue torri merlate rotonde, che domina le case costruite nella stessa pietra, un calcare bianchissimo. È tutto il fascino di un villaggio arroccato della Provenza che vi viene offerto.

Español :

El pueblo ofrece la imponente visión de su castillo con sus torres redondas almenadas, dominando las casas construidas en la misma piedra, una caliza muy blanca. Es todo el encanto de un pueblo encaramado de la Provenza lo que se le ofrece.

