Découverte du village de Lods Lods Doubs

Découverte du village de Lods

Découverte du village de Lods Place des Forges 25930 Lods Doubs Bourgogne-Franche-Comté

Pittoresque petit village situé au cœur de la haute vallée de la Loue, le village de Lods apparaît comme une belle carte postale. Les maisons vigneronnes construites à flanc de montagne, les ruelles pentues et tortueuses, les barrages qui donnent du relief à la Loue… autant d’arguments qui lui valent de faire partie du réseau très sélect des “Plus beaux villages de France”, mais également un membre des Cités de Caractère Bourgogne Franche-Comté.

English :

The picturesque little village of Lods, located in the heart of the upper Loue valley, looks like a beautiful postcard. The vineyard houses built on the side of the mountain, the steep and winding streets, the dams that give relief to the Loue? so many arguments that have earned it a place in the very select network of the Most Beautiful Villages of France , but also a member of the Cités de Caractère Bourgogne Franche-Comté .

Deutsch :

Lods ist ein malerisches kleines Dorf im Herzen des oberen Loue-Tals, das wie eine schöne Postkarte aussieht. Die am Berghang gebauten Winzerhäuser, die steilen und gewundenen Gassen und die Dämme, die der Loue ein Relief verleihen, sind Argumente, die dem Dorf die Mitgliedschaft in dem erlesenen Netzwerk der Schönsten Dörfer Frankreichs eingebracht haben, aber auch ein Mitglied der Cités de Caractère Bourgogne Franche-Comté .

Italiano :

Il pittoresco paesino di Lods, situato nel cuore dell’alta valle della Loue, è come una bella cartolina. Le case dei viticoltori costruite sul fianco della montagna, le strade ripide e tortuose, le dighe che danno sollievo alla Loue? Tanti argomenti che gli hanno fatto guadagnare un posto nella selezionatissima rete dei Villaggi più belli di Francia , ma anche un membro delle Cités de Caractère Bourgogne Franche-Comté .

Español :

El pintoresco pueblecito de Lods, situado en el corazón del alto valle del Loue, es como una bella postal. Las casas de viticultores empotradas en la ladera de la montaña, las calles empinadas y sinuosas, las presas que dan alivio al Loue… tantos argumentos que le han valido un lugar en la muy selecta red de los Pueblos más bonitos de Francia , pero también miembro de las Cités de Caractère Bourgogne Franche-Comté .

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-06-02 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme Decibelles Data