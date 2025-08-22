Découverte en vélo Dans le décor de Belle et Sébastien depuis Bonneval/Arc Bonneval-sur-Arc Savoie

Découverte en vélo Dans le décor de Belle et Sébastien depuis Bonneval/Arc

Découverte en vélo Dans le décor de Belle et Sébastien depuis Bonneval/Arc Résidence Ciamarella 73480 Bonneval-sur-Arc Savoie Auvergne-Rhône-Alpes

Paysages, glaciers, faune et flore de montagne et surtout de belles pierres ! Les maisons de Bonneval sur Arc et de l’Ecot sont typiques de l’architecture de Haute Maurienne. Ces constructions en pierre sont parfaitement intégrées au paysage.

https://www.haute-maurienne-vanoise.com/ +33 4 79 05 99 06

English : Discovery by bike Belle et Sébastien from Bonneval/Arc

The scenery, the glaciers, the mountain wildlife and plants and, above all, the beautiful stone! The houses in Bonneval sur Arc and Ecot are typical examples of Haute Maurienne architecture

Deutsch :

Landschaften, Gletscher, Bergfauna und -flora und vor allem schöne Steine! Die Häuser in Bonneval sur Arc und L’Ecot sind typisch für die Architektur der Haute Maurienne. Diese Steinbauten sind perfekt in die Landschaft integriert.

Italiano :

Paesaggi, ghiacciai, flora e fauna di montagna e soprattutto stupende praterie! Le case di Bonneval sur Arc e dell’Ecot sono tipiche dell’architettura dell’Alta Moriana. Queste costruzioni in pietra sono perfettamente inserite nel paesaggio.

Español :

Paisajes, glaciares, fauna y flora de montaña y, sobre todo, ¡bellas piedras! Las casas de Bonneval sur Arc y Ecot son típicas de la arquitectura de la Haute Maurienne. Estos edificios de piedra están perfectamente integrados en el paisaje.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-06-05 par Apidae Tourisme Scic SA source Apidae Tourisme