Découverte en vélo Entre Mont-Cenis et Merveilles depuis Lanslebourg Val-Cenis Savoie

Découverte en vélo Entre Mont-Cenis et Merveilles depuis Lanslebourg

Découverte en vélo Entre Mont-Cenis et Merveilles depuis Lanslebourg Lanslebourg-Mont-Cenis 73480 Val-Cenis Savoie Auvergne-Rhône-Alpes

Entrez dans le monde magique du site du Mont Cenis. Son lac aux couleurs parfois turquoise ou émeraude vous plonge dans un univers aquatique au milieu de ces sommets aux teintes minérales souvent pailletés de blanc.

English : Discovery by bike Between Mont-Cenis and Merveilles from Lanslebourg

Enter the magical world of the Mont Cenis site. Its lake with its sometimes turquoise or emerald colours plunges you into an aquatic universe in the middle of these summits with mineral colours often glittering with white.

Deutsch :

Treten Sie ein in die magische Welt des Mont Cenis. Sein See, der manchmal türkis oder smaragdgrün schimmert, lässt Sie in eine Wasserwelt eintauchen, inmitten dieser Gipfel mit ihren mineralischen Farbtönen, die oft weiß glitzern.

Italiano :

Entrate nel magico mondo del sito del Mont Cenis. Il suo lago, a volte di colore turchese o smeraldo, vi immerge in un universo acquatico in mezzo a queste cime dai toni minerali, spesso scintillanti di bianco.

Español :

Entre en el mundo mágico del sitio de Mont Cenis. Su lago, a veces de color turquesa o esmeralda, te sumerge en un universo acuático en medio de estas cumbres con sus tonos minerales, a menudo resplandecientes de blanco.

