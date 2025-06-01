Découverte en vélo Obélix est passé par là ? Aussois Savoie

Maison d'Aussois 73500 Aussois Savoie Auvergne-Rhône-Alpes

Le monolithe est l’œuvre de la nature ; c’est en fait une aiguille de cargneule (roche sédimentaire) de 93 m de haut que vous pourrez admirer au détour d’un virage. Vous pourrez imaginer qu’avec un peu de potion magique quelqu’un l’aurait disposée là !

https://www.haute-maurienne-vanoise.com/ +33 4 79 05 99 06

English : E-bike discovery Has Obélix been there ?

The monolith is the work of nature herself. it is in fact a needle of cargneule sedimentary rock standing 93 metres tall on a bend where you can stop to admire it. After seeing it your imagination tells you that somebody with a magic potion must have placed it there!

Deutsch :

Der Monolith ist ein Werk der Natur. Es handelt sich um eine 93 m hohe Nadel aus Cargneula (Sedimentgestein), die Sie nach einer Kurve bewundern können. Sie können sich vorstellen, dass jemand sie mit ein wenig Zaubertrank dort platziert hätte!

Italiano :

Il monolite è opera della natura: si tratta di una guglia di carniola (roccia sedimentaria) alta 93 metri che è possibile ammirare alla svolta di un tornante. Dopo averla vista, penserete che qualcuno l’abbia posta proprio lì con una pozione magica!

Español :

El monolito es obra de la naturaleza; se trata, en efecto, de una aguja de cargnele (roca sedimentaria) de 93 m de altura que se puede admirar en la curva de la carretera. ¡Te puedes imaginar que con un poco de poción mágica alguien lo habría puesto ahí!

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-07-21 par Apidae Tourisme Scic SA source Apidae Tourisme