Découverte en vélo Sa majesté Charbonnel sur son lit d’Avérole Bessans Savoie

Découverte en vélo Sa majesté Charbonnel sur son lit d’Avérole

Découverte en vélo Sa majesté Charbonnel sur son lit d’Avérole Place de la mairie 73480 Bessans Savoie Auvergne-Rhône-Alpes

Nous vous livrons les secrets d’une recette locale. 2 ingrédients majeurs, le plus haut sommet de HMV (Charbonnel 3752m) & son glacier suspendu. Ajouter un soupçon de villages de montagne composé des hameaux de la Goulaz, des Vincendières et d’Avérole.

English : Mountain Bike Discovery Majesty Charbonnel on his bed of Avérole

Well, all the ingredients are there! Our secret local recipe requires two essential elements: the highest summit of Haute Maurienne Vanoise (Charbonnel 3752 metres), and one suspended glacier. Add a sprinkling of mountain villages the hamlets of La Goulaz, Les Vincendières and Avérole

Deutsch :

Wir verraten Ihnen die Geheimnisse eines lokalen Rezepts. 2 Hauptzutaten, der höchste Gipfel des HMV (Charbonnel 3752m) & sein Hängegletscher. Fügen Sie einen Hauch von Bergdörfern hinzu, die aus den Weilern La Goulaz, Les Vincendières und Avérole bestehen.

Italiano :

Ecco i segreti di una ricetta locale. 2 ingredienti principali: la vetta più alta dell’Alta Moriana Vanoise (lo Charbonnel 3752 m) e il suo ghiacciaio sospeso. Aggiungere un pizzico di villaggi di montagna con le frazioni della Goulaz, di Vincendières e Avérole

Español :

Te damos los secretos de una receta local. 2 ingredientes principales, el pico más alto de HMV (Charbonnel 3752m) y su glaciar colgante. Añada un toque de pueblos de montaña con las aldeas de La Goulaz, Les Vincendières y Avérole.

