Découverte vélo Glace à la Vanoise depuis Termginon Val-Cenis Savoie

Découverte vélo Glace à la Vanoise depuis Termginon

Découverte vélo Glace à la Vanoise depuis Termginon Maison de la Vanoise 73500 Val-Cenis Savoie Auvergne-Rhône-Alpes

Durée : Distance : Tarif :

En plein milieu du Parc national de la Vanoise, un des seuls endroits du Parc accessibles en vélo, vous proﬁterez de la vue sur la plus grande calotte glacière de France

https://www.haute-maurienne-vanoise.com/ +33 4 79 05 99 06

English : Cycling discovery Glace à la Vanoise from Termginon

In the very heart of the Vanoise National Park, at one of the Park’s only sites that can be reached by bike, you’ll enjoy a view of the largest icecap in France.

Deutsch :

Mitten im Nationalpark Vanoise, einer der wenigen Orte des Parks, die mit dem Fahrrad erreichbar sind, proﬁtieren Sie von der Aussicht auf die größte Eiskappe Frankreichs

Italiano :

Nel cuore del Parco Nazionale della Vanoise, uno dei pochi luoghi del Parco accessibili in bici, ammirerete la vista sulla più grande calotta di ghiaccio della Francia.

Español :

En medio del Parque Nacional de la Vanoise, uno de los únicos lugares del Parque accesibles en bicicleta, disfrutará de la vista de la mayor capa de hielo de Francia

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-06-05 par Apidae Tourisme Scic SA source Apidae Tourisme