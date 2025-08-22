Demi Tour du Méjean, GRP® Meyrueis Lozère

Demi Tour du Méjean, GRP® Marche nordique Difficulté moyenne

Demi Tour du Méjean, GRP® 48150 Meyrueis Lozère Occitanie

Paysage steppique rappelant la Mongolie, rochers dolomitiques aux formes imaginaires, flore à la fois méditerranéenne et montagnarde, site de réintroduction des vautours, cet itinéraire va éveiller tous vos sens !

http://www.cevennes-gorges-du-tarn.com/ +33 4 66 45 01 14

English :

With steppe landscapes reminiscent of Mongolia, dolomitic rocks in imaginary shapes, flora that is both Mediterranean and mountain, and a vulture reintroduction site, this itinerary will awaken all your senses!

Deutsch :

Eine Steppenlandschaft, die an die Mongolei erinnert, Dolomitenfelsen mit imaginären Formen, eine Flora, die sowohl mediterran als auch bergig ist, und ein Ort, an dem Geier wieder eingeführt werden diese Route wird all Ihre Sinne wecken!

Italiano :

Con paesaggi stepposi che ricordano la Mongolia, rocce dolomitiche dalle forme immaginarie, una flora mediterranea e montana e un sito di reintroduzione degli avvoltoi, questo itinerario risveglierà sicuramente tutti i vostri sensi!

Español :

Con paisajes esteparios que recuerdan a Mongolia, rocas dolomíticas de formas imaginarias, una flora a la vez mediterránea y de montaña y un lugar de reintroducción de buitres, esta ruta despertará todos sus sentidos

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-12-14 par CDT Lozère