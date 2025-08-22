Dent du Villard Sentier des 1000 marches Col de la Chal Courchevel Savoie

Dent du Villard Sentier des 1000 marches Col de la Chal

Dent du Villard Sentier des 1000 marches Col de la Chal Courchevel Moriond Parking du lac de la Rosière (1 537 m) 73120 Courchevel Savoie Auvergne-Rhône-Alpes

Durée : Distance : Tarif :

Si atteindre la Dent du Villard vous demandera quelques efforts, c’est pour vous offrir le spectacle grandiose des entonnoirs de dissolution. Quesaco ? Et bien montez voir et faites comme les chamois le grand tour par le col de la Chal !

+33 4 79 08 00 29

English : Dent du Villard Sentier des 1000 marches Col de la Chal

Each step bears the name of one of the people who helped to rebuild the path, so why not add yours? Please contact Courchevel town council if you are interested.

Deutsch : Dent du Villard Sentier des 1000 marches Col de la Chal

Der Dent du Villard wird Ihnen zwar einige Anstrengungen abverlangen, aber er bietet Ihnen das grandiose Schauspiel der Auflösungstrichter. Was ist das? Gehen Sie hinauf und machen Sie es wie die Gämsen: die große Runde über den Col de la Chal!

Italiano :

Se raggiungere la Dent du Villard richiede un po’ di sforzo, è per godersi il grandioso spettacolo dei fumaioli in dissoluzione. Cosa sono? Beh, salite a dare un’occhiata e fate come i camosci: il grand tour attraverso il Col de la Chal!

Español : Dent du Villard Sentier des 1000 marches Col de la Chal

Si llegar a la Dent du Villard requiere un poco de esfuerzo, es para disfrutar del grandioso espectáculo de los embudos de disolución. ¿Qué son? Pues suba, eche un vistazo y haga como los rebecos: ¡la gran vuelta por el Col de la Chal!

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-12-01 par Office de Tourisme de Brides-les-Bains source Apidae Tourisme