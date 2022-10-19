Dépose groupes Tourisme Albi Tarn

Dépose groupes Tourisme Albi Tarn vendredi 1 août 2025.

Dépose groupes Tourisme

Dépose groupes Tourisme Boulevard Sibille 81000 Albi Tarn Occitanie

Durée : Distance : Tarif :

Une aire de dépose des groupes en visite sur Albi est opérationnelle 24h/24 avec un arrêt limité à 20 minutes.

https://www.albi-tourisme.fr/les-bons-plans +33 5 63 49 16 45

English :

A drop-off area for groups visiting Albi is operational 24 hours a day with a 20-minute stop.

Deutsch :

Ein Absetzbereich für Gruppen, die Albi besuchen, ist rund um die Uhr in Betrieb, wobei der Aufenthalt auf 20 Minuten begrenzt ist.

Italiano :

Un’area di sosta per i gruppi in visita ad Albi è operativa 24 ore su 24 con una fermata di 20 minuti.

Español :

Una zona de entrega para los grupos que visitan Albi está operativa las 24 horas del día con una parada de 20 minutos.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2022-10-19 par Apidae Tourisme Scic SA source Apidae Tourisme