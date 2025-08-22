Depuis un beau panorama sur le vignoble de Saint-Andelain Saint-Andelain Nièvre

Depuis un beau panorama sur le vignoble de Saint-Andelain A pieds Difficulté moyenne

Lancez-vous dans un tour complet de la butte. Vous pourrez ainsi toucher du doigt le terroir d’argile à silex si particulier aux vins de l’appellation Pouilly Fumé. Profitez de l’occasion pour monter au sommet de l’ancien château d’eau transformé en belvédère. Pour en savoir davantage sur le vignoble, rendez-vous à La Tour du Pouilly Fumé (située en centre-ville de Pouilly-sur-Loire).

English :

Embark on a complete tour of the hilltop. You’ll get a close-up view of the flinty clay terroir so typical of Pouilly Fumé appellation wines. Take the opportunity to climb to the top of the former water tower, now transformed into a lookout point. To find out more about the vineyard, visit La Tour du Pouilly Fumé (located in downtown Pouilly-sur-Loire).

Deutsch :

Starten Sie zu einer vollständigen Umrundung des Hügels. So können Sie den Boden aus Feuersteinlehm, der für die Weine der Appellation Pouilly Fumé so typisch ist, mit den Fingern berühren. Nutzen Sie die Gelegenheit, um auf die Spitze des ehemaligen Wasserturms zu steigen, der zu einem Aussichtspunkt umgebaut wurde. Wenn Sie mehr über das Weinbaugebiet erfahren möchten, besuchen Sie den La Tour du Pouilly Fumé (im Stadtzentrum von Pouilly-sur-Loire).

Italiano :

Fate un giro completo della collina. Avrete modo di percepire il terroir argilloso tipico dei vini della denominazione Pouilly Fumé. Cogliete l’occasione per salire in cima alla vecchia torre dell’acqua, trasformata in punto panoramico. Per saperne di più sul vigneto, visitate La Tour du Pouilly Fumé (nel centro di Pouilly-sur-Loire).

Español :

Haga un recorrido completo por la colina. Descubrirá el terreno arcilloso y pedregoso típico de los vinos de la denominación Pouilly Fumé. Aproveche para subir a la antigua torre de agua, convertida en mirador. Para saber más sobre el viñedo, visite La Tour du Pouilly Fumé (situada en el centro de Pouilly-sur-Loire).

