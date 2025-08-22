Des 2 Vexin au Pays de Nacre Chaumont-en-Vexin Oise

Des 2 Vexin au Pays de Nacre En VTC

Des 2 Vexin au Pays de Nacre 60240 Chaumont-en-Vexin Oise Hauts-de-France

Durée : Distance : 160000.0 Tarif :

Un périple de six jours à ne pas manquer pour les amateurs de vélo !

Cet itinéraire de 160 km vous permettra de découvrir le Vexin Français et le Vexin Normand. Vous pédalerez ainsi jusqu’au Pays de la Nacre en passant par Méru et Chaumont-en-Vexin, charmant village du Vexin-Thelle ! Vous terminerez cet itinéraire par la vallée de l’Oise sur les traces des plus grands artistes tel que Van Gogh, Pissaro et Cézanne…. Prêt pour l’aventure ?

Les étapes

– Cergy-le-Haut-Villarceaux (30 km)

– Villarceaux-Gisors (27 km)

– Gisors-Chaumont-en-Vexin (27 km)

– Chaumont-en-Vexin-Méru (28 km)

– Méru-Auvers-sur-Oise (30 km)

– Auvers-sur-Oise-Cergy-le-Haut (20 km)

English : Des 2 Vexin au Pays de Nacre

A six-day trip not to be missed for cycling enthusiasts!

This 160 km itinerary will allow you to discover the French Vexin and the Norman Vexin. You will pedal to the Pays de la Nacre via Méru and Chaumont-en-Vexin, a charming village in the Vexin-Thelle region! You will end this itinerary through the Oise valley in the footsteps of the greatest artists such as Van Gogh, Pissaro and Cézanne…. Ready for adventure?

The steps

– Cergy-le-Haut-Villarceaux (30 km)

– Villarceaux-Gisors (27 km)

– Gisors-Chaumont-en-Vexin (27 km)

– Chaumont-en-Vexin-Méru (28 km)

– Méru-Auvers-sur-Oise (30 km)

– Auvers-sur-Oise-Cergy-le-Haut (20 km)

Deutsch : Des 2 Vexin au Pays de Nacre

Eine sechstägige Reise, die Sie sich als Fahrradliebhaber nicht entgehen lassen sollten!

Auf dieser 160 km langen Route können Sie das französische Vexin und das normannische Vexin entdecken. So radeln Sie über Meru und Chaumont-en-Vexin, einem charmanten Dorf im Vexin-Thelle, bis ins Pays de la Nacre (Perlmuttland)! Sie beenden diese Route durch das Oise-Tal auf den Spuren der größten Künstler wie Van Gogh, Pissaro und Cézanne….. Sind Sie bereit für ein Abenteuer?

Die Etappen

– Cergy-le-Haut-Villarceaux (30 km)

– Villarceaux-Gisors (27 km)

– Gisors-Chaumont-en-Vexin (27 km)

– Chaumont-en-Vexin-Méru (28 km)

– Meru-Auvers-sur-Oise (30 km)

– Auvers-sur-Oise-Cergy-le-Haut (20 km)

Italiano :

Un tour di sei giorni da non perdere per gli appassionati di ciclismo!

Questo itinerario di 160 km vi permetterà di scoprire il Vexin Français e il Vexin Normand. Pedalerete verso il Pays de la Nacre, passando per Méru e Chaumont-en-Vexin, un incantevole villaggio della Vexin-Thelle! Concluderete questo itinerario nella valle dell’Oise, seguendo le tracce dei più grandi artisti come Van Gogh, Pissaro e Cézanne. Pronti per l’avventura?

Le fasi

– Cergy-le-Haut-Villarceaux (30 km)

– Villarceaux-Gisors (27 km)

– Gisors-Chaumont-en-Vexin (27 km)

– Chaumont-en-Vexin-Méru (28 km)

– Méru-Auvers-sur-Oise (30 km)

– Auvers-sur-Oise-Cergy-le-Haut (20 km)

Español : Des 2 Vexin au Pays de Nacre

Un recorrido de seis días que no deben perderse los aficionados al ciclismo

Este itinerario de 160 km le permitirá descubrir el Vexin Français y el Vexin Normand. Se dirigirá al Pays de la Nacre, pasando por Méru y Chaumont-en-Vexin, un encantador pueblo del Vexin-Thelle Terminará este itinerario en el valle del Oise, siguiendo los pasos de los más grandes artistas como Van Gogh, Pissaro y Cézanne. ¿Listo para la aventura?

Las etapas

– Cergy-le-Haut-Villarceaux (30 km)

– Villarceaux-Gisors (27 km)

– Gisors-Chaumont-en-Vexin (27 km)

– Chaumont-en-Vexin-Méru (28 km)

– Méru-Auvers-sur-Oise (30 km)

– Auvers-sur-Oise-Cergy-le-Haut (20 km)

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-06-24 par SIM Hauts-de-France