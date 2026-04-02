Des bords de Loire au sous-bois, à Cosne-Cours-sur-Loire Cosne-Cours-sur-Loire Nièvre

Des bords de Loire au sous-bois, à Cosne-Cours-sur-Loire A pieds Difficulté moyenne

Des bords de Loire au sous-bois, à Cosne-Cours-sur-Loire 58200 Cosne-Cours-sur-Loire Nièvre Bourgogne-Franche-Comté

Durée : Distance : 12000.0 Tarif :

Laissez les quais derrière vous pour partir à la découverte des belles villas puis des bords de Loire plus sauvages. Depuis la chapelle Sainte-Brigitte, à Villechaud, tous les habitants se le disent, vous avez la plus belle vue sur le piton de Sancerre ! Vous découvrirez également les sous-bois de Villechaud. A ne pas manquer sur le parcours la montée sur l’ancien pont du chemin de fer pour une balade en cyclorailet la visite de la ferme du Port Aubry et sa boutique.

Difficulté moyenne

https://www.bourgogne-coeurdeloire.fr/ +33 3 86 28 11 85

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English :

Leave the quays behind and explore the beautiful villas and wilder banks of the Loire. From the Chapelle Sainte-Brigitte in Villechaud, all the locals agree, you have the best view of the Piton de Sancerre! You’ll also discover the undergrowth of Villechaud. Don’t miss out on a ride over the old railroad bridge and a visit to the Port Aubry farm and its store.

Deutsch :

Lassen Sie die Kais hinter sich und entdecken Sie erst die schönen Villen und dann die wilderen Ufer der Loire. Von der Kapelle Sainte-Brigitte in Villechaud aus haben Sie den schönsten Blick auf die Spitze von Sancerre! Sie werden auch das Unterholz von Villechaud entdecken. Nicht zu verpassen auf der Strecke: der Aufstieg auf die alte Eisenbahnbrücke für eine Fahrt mit dem Fahrrad und der Besuch des Bauernhofs Port Aubry mit seinem Laden.

Italiano :

Lasciatevi alle spalle i moli ed esplorate le splendide ville e le rive più selvagge della Loira. Dalla cappella di Sainte-Brigitte a Villechaud, tutti gli abitanti del luogo concordano nel dire che si ha la migliore vista sulla vetta di Sancerre! Scoprirete anche il sottobosco di Villechaud. Non perdetevi la salita sul vecchio ponte ferroviario per un giro in bicicletta e una visita alla fattoria di Port Aubry e al suo negozio.

Español :

Deje atrás los muelles y explore las hermosas villas y las orillas más salvajes del Loira. Desde la capilla de Sainte-Brigitte, en Villechaud, todos los lugareños coinciden en que se tiene la mejor vista del pico de Sancerre También descubrirá el sotobosque de Villechaud. No se pierda la subida por el antiguo puente del ferrocarril para dar un paseo en bicicleta y visitar la granja de Port Aubry y su tienda.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2026-03-28 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme Decibelles Data