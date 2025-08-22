Des côtes de toul au pays de la mirabelle circuit moto Baccarat Meurthe-et-Moselle

Des côtes de toul au pays de la mirabelle circuit moto Adultes Voiture Facile

Des côtes de toul au pays de la mirabelle circuit moto 54120 Baccarat Meurthe-et-Moselle Grand Est

Durée : Distance : 385000.0 Tarif :

Au départ de Nancy et de la place Stanislas, découvrez le sud de la Meurthe-et-Moselle. Vous roulerez jusqu’aux portes des Vosges, voir le cristal de Baccarat et les lacs de Pierre-Percée. Vous traverserez la vallée de la Mortagne au cœur des mirabelles, pour finir par le pays Terres de Lorraine et les côtes de Toul.

Facile

http://www.tourisme-meurtheetmoselle.fr/ +33 3 83 94 51 98

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

From Nancy and Place Stanislas, discover the south of Meurthe-et-Moselle. You will drive to the gates of the Vosges, see the crystal of Baccarat and the lakes of Pierre-Percée. You will cross the valley of the Mortagne in the heart of the mirabelle plums, to finish by the Terres de Lorraine country and the Toul coast.

Deutsch :

Von Nancy und dem Place Stanislas aus entdecken Sie den Süden des Departements Meurthe-et-Moselle. Sie fahren bis zu den Toren der Vogesen, sehen das Kristall von Baccarat und die Seen von Pierre-Percée. Sie durchqueren das Tal der Mortagne im Herzen der Mirabellen, um schließlich durch das Land Terres de Lorraine und die Küsten von Toul zu fahren.

Italiano :

Da Nancy e Place Stanislas, scoprite il sud della Meurthe-et-Moselle. Raggiungerete le porte dei Vosgi, vedrete il cristallo Baccarat e i laghi Pierre-Percée. Attraverserete la valle della Mortagne, nel cuore delle prugne mirabelle, per finire nella regione delle Terres de Lorraine e sulla costa di Toul.

Español :

Desde Nancy y la plaza Stanislas, descubra el sur de Meurthe-et-Moselle. Llegará a las puertas de los Vosgos, verá el cristal de Baccarat y los lagos de Pierre-Percée. Atravesará el valle de Mortagne, en el corazón de los ciruelos de Mirabelle, para terminar en la región de Terres de Lorraine y la costa de Toul.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-11-25 par Système d’information touristique Lorrain