Des crêtes entre Allier et Sichon PR n°39 Busset Allier

Des crêtes entre Allier et Sichon PR n°39 Rue de la Cure 03270 Busset Allier Auvergne-Rhône-Alpes
Cette randonnée, relativement longue, chemine en haut des pentes dessinées par les vallées de l’Allier et du Sichon.
http://www.vichymonamour.fr/ +33 4 70 59 38 40
English : Des crêtes entre Allier et Sichon PR n°39
This relatively long hike takes you up the slopes formed by the Allier and Sichon valleys.
Deutsch : Des crêtes entre Allier et Sichon PR n°39
Diese relativ lange Wanderung führt an den Hängen entlang, die von den Tälern des Allier und des Sichon geformt wurden.
Italiano :
Questa passeggiata relativamente lunga risale i pendii formati dalle valli dei fiumi Allier e Sichon.
Español : Des crêtes entre Allier et Sichon PR n°39
Este paseo relativamente largo le llevará por las laderas formadas por los valles de los ríos Allier y Sichon.
