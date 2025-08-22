Des crêtes entre Allier et Sichon PR n°39 Busset Allier

Des crêtes entre Allier et Sichon PR n°39

Des crêtes entre Allier et Sichon PR n°39 Rue de la Cure 03270 Busset Allier Auvergne-Rhône-Alpes

Cette randonnée, relativement longue, chemine en haut des pentes dessinées par les vallées de l’Allier et du Sichon.

English : Des crêtes entre Allier et Sichon PR n°39

This relatively long hike takes you up the slopes formed by the Allier and Sichon valleys.

Deutsch : Des crêtes entre Allier et Sichon PR n°39

Diese relativ lange Wanderung führt an den Hängen entlang, die von den Tälern des Allier und des Sichon geformt wurden.

Italiano :

Questa passeggiata relativamente lunga risale i pendii formati dalle valli dei fiumi Allier e Sichon.

Español : Des crêtes entre Allier et Sichon PR n°39

Este paseo relativamente largo le llevará por las laderas formadas por los valles de los ríos Allier y Sichon.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-10-25 par ALLIER BOURBONNAIS ATTRACTIVITÉ source Apidae Tourisme