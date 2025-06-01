Des Glycines à la Porte Noire à cheval Longueville-sur-Scie Seine-Maritime

Des Glycines à la Porte Noire à cheval 76590 Longueville-sur-Scie Seine-Maritime Normandie

Durée : 120 Distance : 11000.0 Tarif :

Cette promenade à cheval saura ravir les experts et confirmés. Pendant deux heures, venez découvrir le territoire du Lin marqué par l’industrie des décennies passées. Empruntez le GR210 dit du Chasse marée, vous suivrez la rivière pour rejoindre Crosville-sur-Scie et son ancienne linerie devenue aujourd’hui un lieu culturel « Les Amis de la linerie ».Besoin de reprendre des forces ? L’épicier du coin propose sandwichs et produits du terroir issus des fermes des alentours. Profitez-en les gourmands!

English : Des Glycines à la Porte Noire à cheval

This horseback ride will delight experts and confirmed riders. For two hours, come and discover the Flax territory marked by the industry of the past decades. Take the GR210, known as the « Chasse marée » (Tidal Hunt), and follow the river to Crosville-sur-Scie and its former woollen mill, now a cultural centre known as « Les Amis de la linerie » (Friends of the Woollen Mill) Need to recharge your batteries? The local grocer offers sandwiches and local products from the surrounding farms. Take advantage of it for the gourmets!

Deutsch :

Dieser Ausritt wird sowohl Experten als auch Fortgeschrittene begeistern. Entdecken Sie zwei Stunden lang das Gebiet des Lin, das von der Industrie der vergangenen Jahrzehnte geprägt wurde. Auf dem GR210, dem sogenannten « Chasse marée », folgen Sie dem Fluss und erreichen Crosville-sur-Scie mit seiner ehemaligen Wollfabrik, die heute als Kulturstätte « Les Amis de la linerie » dient.Brauchen Sie eine Stärkung? Der Lebensmittelhändler an der Ecke bietet Sandwiches und regionale Produkte von Bauernhöfen aus der Umgebung an. Genießen Sie es!

Italiano :

Questa passeggiata a cavallo farà la gioia di esperti e cavalieri provetti. Per due ore, venite a scoprire il territorio del lino segnato dall’industria degli ultimi decenni. Prendete il GR210, noto come Chasse marée, e seguite il fiume per raggiungere Crosville-sur-Scie e la sua ex linerie, oggi diventata un centro culturale chiamato « Les Amis de la linerie ». Avete bisogno di ricaricare le batterie? Il negozio di alimentari locale offre panini e prodotti locali provenienti dalle fattorie circostanti. Approfittatene, buongustai!

Español :

Este paseo a caballo hará las delicias de los expertos y de los jinetes experimentados. Durante dos horas, venga a descubrir el territorio del lino marcado por la industria de las últimas décadas. Tome el GR210, conocido como la Chasse marée, y siga el río para llegar a Crosville-sur-Scie y su antigua linerie, convertida ahora en un centro cultural llamado « Les Amis de la linerie ». ¿Necesita recargar las pilas? La tienda de comestibles local ofrece bocadillos y productos locales de las granjas de los alrededores. ¡Aprovechadlo, gourmets!

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-08-13 par Normandie Tourisme