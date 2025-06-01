Des Glycines à la Porte Noire Longueville-sur-Scie Seine-Maritime

Des Glycines à la Porte Noire

Des Glycines à la Porte Noire 76590 Longueville-sur-Scie Seine-Maritime Normandie

Durée : 165 Distance : 11000.0 Tarif :

Empruntez le GR210 dit du Chasse marée, vous suivrez la rivière pour rejoindre Crosville-sur-Scie et son ancienne linerie devenue aujourd’hui un lieu culturel « Les Amis de la linerie ».

Besoin de reprendre des forces ? L’épicier du coin propose sandwichs et produits du terroir issus des fermes des alentours. Profitez-en les gourmands!

English : Des Glycines à la Porte Noire

Take the GR210 called « Chasse marée », you will follow the river to reach Crosville-sur-Scie and its old linerie which is now a cultural place « Les Amis de la linerie ».

Need to get some strength ? The local grocery store offers sandwiches and local products from the surrounding farms. Take advantage of it, gourmands!

Deutsch :

Nehmen Sie den GR210, den sogenannten Chasse marée, und folgen Sie dem Fluss, um Crosville-sur-Scie und seine ehemalige Wollfabrik zu erreichen, die heute ein Kulturort « Les Amis de la linerie » ist.

Brauchen Sie eine Stärkung? Der Lebensmittelhändler an der Ecke bietet Sandwiches und regionale Produkte von Bauernhöfen aus der Umgebung an. Genießen Sie es!

Italiano :

Prendete il GR210, noto come Chasse marée, e seguite il fiume per raggiungere Crosville-sur-Scie e la sua ex linerie, oggi diventata un centro culturale, « Les Amis de la linerie ».

Avete bisogno di recuperare le forze? Il negozio di alimentari locale offre panini e prodotti locali provenienti dalle fattorie circostanti. Approfittatene, buongustai!

Español :

Tome el GR210, conocido como la Chasse marée, y siga el río para llegar a Crosville-sur-Scie y su antigua linerie, convertida ahora en un centro cultural, « Les Amis de la linerie ».

¿Necesitas recuperar fuerzas? La tienda de comestibles local ofrece bocadillos y productos locales de las granjas de los alrededores. ¡Aprovechadlo, gourmets!

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-08-13 par Normandie Tourisme