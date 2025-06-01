Des histoires de bords de Loire à Ingrandes-le-Fresne-sur-Loire Ingrandes-Le Fresne sur Loire Maine-et-Loire

Parcours d’interprétation historique ancienne frontière historique entre la Bretagne et l’Anjou, découverte des maisons de mariniers et d’armateurs, de la vie portuaire…

https://www.tourisme-culture-patrimoine.fr/Webnouveauxpanneaux/index.html +33 2 40 83 07 44

English :

Historical interpretation trail: former historical border between Brittany and Anjou, discovery of mariners’ and shipowners’ houses, port life…

Deutsch :

Historischer Interpretationsparcours: ehemalige historische Grenze zwischen der Bretagne und Anjou, Entdeckung der Häuser von Schiffern und Reedern, des Hafenlebens…

Italiano :

Percorso di interpretazione storica: ex confine storico tra Bretagna e Angiò, scoperta delle case dei barcari e degli armatori, vita portuale…

Español :

Recorrido de interpretación histórica: antigua frontera histórica entre Bretaña y Anjou, descubrimiento de las casas de barqueros y armadores, vida portuaria…

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-08-06 par Anjou tourime