Des jardinets au bois Louvet Haudivillers Oise
Des jardinets au bois Louvet Haudivillers Oise vendredi 1 mai 2026.
Des jardinets au bois Louvet A pieds Difficulté moyenne
Cimetière 60510 Haudivillers Oise Hauts-de-France
Durée : 165 Distance : 11000.0
Ce parcours rural vous mènera des vastes plaines ponctuées de bosquets du plateau picard à la fertile vallée de la Brèche.
Difficulté moyenne
English : Des jardinets au bois Louvet
This rural route takes you from the vast, wooded plains of the Picard plateau to the fertile Brèche valley.
Deutsch : Des jardinets au bois Louvet
Diese ländliche Route führt Sie von den weiten, mit Hainen durchsetzten Ebenen des Picardischen Plateaus zum fruchtbaren Tal der Brèche.
Italiano :
Questo itinerario rurale vi porterà dalle vaste pianure boscose dell’altopiano della Piccardia alla fertile valle della Brèche.
Español : Des jardinets au bois Louvet
Esta ruta rural le llevará desde las vastas y boscosas llanuras de la meseta de Picardía hasta el fértil valle del Brèche.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-06-24 par SIM Hauts-de-France