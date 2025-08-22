Des jardinets au bois Louvet Haudivillers Oise

Des jardinets au bois Louvet A pieds Difficulté moyenne

Des jardinets au bois Louvet Cimetière 60510 Haudivillers Oise Hauts-de-France

Durée : 165 Distance : 11000.0 Tarif :

Ce parcours rural vous mènera des vastes plaines ponctuées de bosquets du plateau picard à la fertile vallée de la Brèche.

English : Des jardinets au bois Louvet

This rural route takes you from the vast, wooded plains of the Picard plateau to the fertile Brèche valley.

Deutsch : Des jardinets au bois Louvet

Diese ländliche Route führt Sie von den weiten, mit Hainen durchsetzten Ebenen des Picardischen Plateaus zum fruchtbaren Tal der Brèche.

Italiano :

Questo itinerario rurale vi porterà dalle vaste pianure boscose dell’altopiano della Piccardia alla fertile valle della Brèche.

Español : Des jardinets au bois Louvet

Esta ruta rural le llevará desde las vastas y boscosas llanuras de la meseta de Picardía hasta el fértil valle del Brèche.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-06-24 par SIM Hauts-de-France