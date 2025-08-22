Des jardinets au bois Louvet (variante) Haudivillers Oise

Des jardinets au bois Louvet (variante) A cheval Difficulté moyenne

Des jardinets au bois Louvet (variante) Cimetière 60510 Haudivillers Oise Hauts-de-France

Durée : 75 Distance : 6000.0 Tarif :

Ce parcours rural vous mènera des vastes plaines ponctuées de bosquets du plateau picard à la fertile vallée de la Brèche.

Variante: Tourner à droite au panneau d’entrée de ville puis bifurquer à gauche avant le champ. Passage derrière les habitations. Prendre à droite la rue de l’Église qui ramène au point de départ du circuit.

English : Des jardinets au bois Louvet (variante)

This rural route takes you from the vast, wooded plains of the Picard plateau to the fertile Brèche valley.

Alternative route: Turn right at the town entrance sign, then fork left before the field. Pass behind the houses. Turn right into Rue de l’Église, which leads back to the starting point.

Deutsch : Des jardinets au bois Louvet (variante)

Diese ländliche Route führt Sie von den weiten, mit Hainen durchsetzten Ebenen des Picardischen Plateaus zum fruchtbaren Tal der Brèche.

Eine Variante: Am Ortseingangsschild rechts abbiegen und vor dem Feld links abbiegen. Gehen Sie hinter den Häusern entlang. Biegen Sie rechts in die Rue de l’Eglise ein, die zum Ausgangspunkt des Rundwegs zurückführt.

Italiano :

Questo itinerario rurale vi porterà dalle vaste pianure boscose dell’altopiano della Piccardia alla fertile valle della Brèche.

Percorso alternativo: Girare a destra al cartello d’ingresso del paese, poi biforcarsi a sinistra prima del campo. Passare dietro le case. Svoltare a destra in Rue de l’Église, che riporta al punto di partenza del percorso.

Español : Des jardinets au bois Louvet (variante)

Esta ruta rural le llevará desde las vastas y boscosas llanuras de la meseta de Picardía hasta el fértil valle del Brèche.

Itinerario alternativo: Gire a la derecha en la señal de entrada al pueblo, luego bifurque a la izquierda antes del campo. Pasar por detrás de las casas. Gire a la derecha en la Rue de l’Église, que le llevará de nuevo al punto de partida del itinerario.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-05-06 par SIM Hauts-de-France