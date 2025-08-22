Des merveilles colorées de l’église Saint-Martin à la sérénité du Carmel Saint-Joseph Saint-Martin-Belle-Roche Saône-et-Loire

Des merveilles colorées de l’église Saint-Martin à la sérénité du Carmel Saint-Joseph A pieds Facile

Des merveilles colorées de l’église Saint-Martin à la sérénité du Carmel Saint-Joseph Eglise 71118 Saint-Martin-Belle-Roche Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté

Durée : Distance : 1800.0 Tarif :

Les promeneurs peuvent découvrir les coins du village de Saint-Martin-Belle-Roche.

Facile

http://www.saintmartinbelleroche.fr/ +33 3 85 23 92 50

English :

Strollers can discover the corners of the village of Saint-Martin-Belle-Roche.

Deutsch :

Spaziergänger können die Ecken des Dorfes Saint-Martin-Belle-Roche entdecken.

Italiano :

Gli amanti delle passeggiate possono esplorare gli angoli del villaggio di Saint-Martin-Belle-Roche.

Español :

Los paseantes pueden explorar los rincones del pueblo de Saint-Martin-Belle-Roche.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-07-02 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme Decibelles Data