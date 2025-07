Des rives de l’Ay aux landes de Lessay Randonnée Lessay Manche

Des rives de l’Ay aux landes de Lessay Randonnée 50430 Lessay Manche Normandie

Durée : 240 Distance : 9200.0 Tarif :

Arpentez les fameuses landes de Lessay, rases ou boisées, autrefois domaine de l’abbaye de Lessay. Prenez le temps de rentrer dans l’église de l’abbaye pour découvrir l’une des voutes sur croisées d’ogives les plus anciennes au monde.

English : Des rives de l’Ay aux landes de Lessay Randonnée

Stroll through the famous Lessay moors, both open and wooded, once the domain of Lessay Abbey. Take the time to enter the abbey church to discover one of the oldest cross vaults in the world.

Deutsch :

Durchstreifen Sie die berühmten Heideflächen von Lessay, die entweder kurz oder bewaldet sind und einst das Gebiet der Abtei von Lessay waren. Nehmen Sie sich die Zeit, in die Kirche der Abtei zu gehen, um eines der ältesten Kreuzgewölbe der Welt zu entdecken.

Italiano :

Passeggiate attraverso le famose brughiere di Lessay, sia aperte che boscose, un tempo dominio dell’Abbazia di Lessay. Entrate nella chiesa abbaziale per scoprire una delle volte a crociera più antiche del mondo.

Español :

Pasee por los famosos páramos de Lessay, tanto abiertos como boscosos, antaño dominio de la abadía de Lessay. Tómese su tiempo para entrar en la iglesia abacial y descubrir una de las bóvedas de crucería más antiguas del mundo.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-07-09 par Normandie Tourisme