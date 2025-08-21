Des rives du Lac à la Chartreuse Chemillé-sur-Indrois Indre-et-Loire

Des rives du Lac à la Chartreuse A pieds

Des rives du Lac à la Chartreuse 37460 Chemillé-sur-Indrois Indre-et-Loire Centre-Val de Loire

Durée : 195 Distance : 12700.0 Tarif :

À Chemillé-sur-Indrois, le vaste lac ne se laissera pas voir d’un seul coup d’œil. Il vous faudra le longer, puis vous en éloigner, arpenter la forêt à la découverte d’une chartreuse, avant de finalement y revenir et prendre de la hauteur pour mieux l’embrasser du regard.

+33 2 47 92 70 71

English : From the shores of Lake to Chartreuse

In Chemillé-sur-Indrois, you won’t be able to see the vast lake at a glance. You’ll have to walk along it, then away from it, through the forest to discover a chartreuse, before finally coming back to it and taking in the view from above.

Deutsch : Von den Ufern des Sees bis nach Chartreuse

In Chemillé-sur-Indrois kann man den großen See nicht auf einen Blick sehen. Sie müssen an ihm entlanggehen, sich dann von ihm entfernen, durch den Wald wandern, um ein Kartäuserkloster zu entdecken, bevor Sie schließlich zum See zurückkehren, um ihn aus der Höhe zu betrachten.

Italiano :

A Chemillé-sur-Indrois, non è possibile vedere l’immenso lago a colpo d’occhio. Dovrete costeggiarlo, poi allontanarvi da esso, vagare nella foresta alla ricerca di una certosa, prima di ritornarvi e ammirare il panorama dall’alto.

Español : De las orillas del lago a Chartreuse

En Chemillé-sur-Indrois, el inmenso lago no se ve a simple vista. Tendrá que bordearlo, luego alejarse de él, vagar por el bosque en busca de una cartuja, para finalmente volver a él y contemplar la vista desde lo alto.

