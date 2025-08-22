Des sources à la rivière Saint-Pois Manche

Des sources à la rivière

Des sources à la rivière 28 Le Bourg 50670 Saint-Pois Manche Normandie

Durée : 150 Distance : 32000.0 Tarif :

Parcourez le bocage normand et ses reliefs verdoyants au fil des rivières. Au départ de Saint-Pois, vous explorerez les sentiers entre sous-bois et paysages de granit bleu.

English : Des sources à la rivière

Explore the Normandy bocage and its lush green hills along the rivers. Starting out from Saint-Pois, you’ll explore trails through undergrowth and blue granite landscapes.

Deutsch :

Durchwandern Sie die normannische Bocage mit ihren grünen Erhebungen entlang der Flüsse. Von Saint-Pois aus erkunden Sie die Wege zwischen Unterholz und blauen Granitlandschaften.

Italiano :

Esplorate il bocage normanno e il suo paesaggio verdeggiante lungo i fiumi. Partendo da Saint-Pois, esplorerete sentieri nel sottobosco e paesaggi di granito blu.

Español :

Explore el bocage normando y su exuberante paisaje verde a lo largo de los ríos. Saliendo de Saint-Pois, explorarás senderos entre maleza y paisajes de granito azul.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-10-28 par Normandie Tourisme