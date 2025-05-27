Des sources et des lacs Saint-Martial Ardèche

Des sources et des lacs Saint-Martial Ardèche vendredi 1 août 2025.

Des sources et des lacs

Des sources et des lacs Le Mont-Gerbier 07310 Saint-Martial Ardèche Auvergne-Rhône-Alpes

Au départ du célèbre Mont-Gerbier-de-Jonc, vous alternez entre passages en forêts et traversées de verts pâturages, pour rejoindre le village de Sainte-Eulalie en passant par les lacs d’Issarlès et de Lapalisse.

English : Springs and lakes

Departing from the famous Mont-Gerbier-de-Jonc, you alternate between passages in forests and crossings of green pastures to reach the village of Sainte-Eulalie via the lakes of Issarlès and Lapalisse.

Deutsch :

Vom berühmten Mont-Gerbier-de-Jonc aus wandern Sie abwechselnd durch Wälder und über grüne Weiden bis zum Dorf Sainte-Eulalie, vorbei an den Seen von Issarlès und Lapalisse.

Italiano :

Partendo dal famoso Mont-Gerbier-de-Jonc, si alternano boschi e pascoli verdi per raggiungere il villaggio di Sainte-Eulalie attraverso i laghi di Issarlès e Lapalisse.

Español :

Saliendo del famoso Mont-Gerbier-de-Jonc, alternará bosques y verdes prados para llegar al pueblo de Sainte-Eulalie pasando por los lagos de Issarlès y Lapalisse.

