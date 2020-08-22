Des vallées aux montagnes 90 kms Sainte-Eulalie Cantal

Des vallées aux montagnes 90 kms 15140 Sainte-Eulalie Cantal Auvergne-Rhône-Alpes

Des vallées aux montagnes, découvrez la partie montagneuses du Pays de Salers. Un circuit qui vous emmènera de Sainte-Eulalie jusqu’au Falgoux en passant, entre autres, par Fontanges, Salers et Le Vaulmier.

Circuit de 90kms.

+33 4 71 40 58 08

English : From the valleys to the mountains 90km

From the valleys to the mountains, discover the mountainous part of the Pays de Salers. A circuit that will take you from Sainte-Eulalie to Falgoux, passing, among others, by Fontanges, Salers and Le Vaulmier.

90kms circuit.

Deutsch :

Von den Tälern zu den Bergen: Entdecken Sie den bergigen Teil des Pays de Salers. Eine Strecke, die Sie von Sainte-Eulalie bis Le Falgoux führt und dabei unter anderem Fontanges, Salers und Le Vaulmier durchquert.

Rundfahrt von 90 km.

Italiano :

Dalle valli alle montagne, scoprite la parte montuosa del Pays de Salers. Un circuito che vi porterà da Sainte-Eulalie a Le Falgoux, passando per Fontanges, Salers e Le Vaulmier.

Circuito di 90 km.

Español :

De los valles a las montañas, descubra la parte montañosa del Pays de Salers. Un circuito que le llevará de Sainte-Eulalie a Le Falgoux, pasando por Fontanges, Salers y Le Vaulmier.

Circuito de 90kms.

