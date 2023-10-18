Des villages perchés au fil du Roubion Montélimar Drôme
Des villages perchés au fil du Roubion Montélimar Drôme vendredi 1 août 2025.
Entre forêts, contreforts, plaines dégagées, villages perchés et bords de rivières, ce parcours varié permet de découvrir une partie du territoire de la plaine de la Valdaine.
https://www.dromeprovencale.fr/montelimar-agglomeration/ +33 4 75 01 00 20
English :
Between forests, foothills, open plains, hilltop villages and riverbanks, this varied route allows you to discover part of the Valdaine plain.
Deutsch :
Zwischen Wäldern, Vorgebirgen, offenen Ebenen, hochgelegenen Dörfern und Flussufern können Sie auf dieser abwechslungsreichen Strecke einen Teil der Ebene von Valdaine entdecken.
Italiano :
Tra boschi, colline, pianure aperte, villaggi collinari e rive dei fiumi, questo itinerario vario permette di scoprire una parte della pianura valdostana.
Español :
Entre bosques, estribaciones, llanuras abiertas, pueblos de montaña y riberas, esta variada ruta permite descubrir parte de la llanura valdanesa.
