Des villages perchés au fil du Roubion Montélimar Drôme

Des villages perchés au fil du Roubion Montélimar Drôme vendredi 1 août 2025.

Des villages perchés au fil du Roubion

Des villages perchés au fil du Roubion Les allées provençales 26200 Montélimar Drôme Auvergne-Rhône-Alpes

Durée : Distance : Tarif :

Entre forêts, contreforts, plaines dégagées, villages perchés et bords de rivières, ce parcours varié permet de découvrir une partie du territoire de la plaine de la Valdaine.

https://www.dromeprovencale.fr/montelimar-agglomeration/ +33 4 75 01 00 20

English :

Between forests, foothills, open plains, hilltop villages and riverbanks, this varied route allows you to discover part of the Valdaine plain.

Deutsch :

Zwischen Wäldern, Vorgebirgen, offenen Ebenen, hochgelegenen Dörfern und Flussufern können Sie auf dieser abwechslungsreichen Strecke einen Teil der Ebene von Valdaine entdecken.

Italiano :

Tra boschi, colline, pianure aperte, villaggi collinari e rive dei fiumi, questo itinerario vario permette di scoprire una parte della pianura valdostana.

Español :

Entre bosques, estribaciones, llanuras abiertas, pueblos de montaña y riberas, esta variada ruta permite descubrir parte de la llanura valdanesa.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2023-10-18 par Agence d’Attractivité de la Drôme source Apidae Tourisme