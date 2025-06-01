D’Espins au moulin du Traspy Espins Calvados

D’Espins au moulin du Traspy Espins Calvados vendredi 1 août 2025.

D’Espins au moulin du Traspy

D’Espins au moulin du Traspy 14220 Espins Calvados Normandie

Durée : 120 Distance : 7000.0 Tarif :

Randonnée de 7km autour d’Espins. Venez découvrir l’histoire de cette charmante commune à travers ses hameaux et le Moulin du Traspy. En route, ne manquez pas le village du Moncel, construit à flanc de vallon.

http://www.suisse-normande-tourisme.com/ +33 2 31 79 70 45

English : D’Espins au moulin du Traspy

A 7km trail around Espins. Come and discover the history of this charming commune across its hamlets and the Traspy Mill. Along your way, make sure you don’t miss the village of Monel, standing on the banks of the dell.

Deutsch :

7 km lange Wanderung rund um Espins. Entdecken Sie die Geschichte dieser charmanten Gemeinde anhand ihrer Weiler und der Moulin du Traspy. Unterwegs sollten Sie das Dorf Le Moncel nicht verpassen, das an der Flanke eines Tals gebaut wurde.

Italiano :

Passeggiata di 7 km intorno a Espins. Venite a scoprire la storia di questo affascinante comune attraverso le sue frazioni e il Moulin du Traspy. Lungo il percorso, non perdete il villaggio di Moncel, costruito sul fianco di una valle.

Español :

Paseo de 7 km alrededor de Espins. Venga a descubrir la historia de este encantador municipio a través de sus aldeas y del Moulin du Traspy. En el camino, no se pierda el pueblo de Moncel, construido en la ladera de un valle.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-08-06 par Normandie Tourisme