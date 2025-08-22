Détours et des tours Bucy-le-Long Aisne

Détours et des tours A pieds

Bucy-le-Long 02880 Bucy-le-Long Aisne Hauts-de-France

Ce circuit part à la découverte du ravissant village de Bucy-le-Long il emprunte sentes, ruelles et sentiers, longe lavoirs, églises et châteaux entre colombiers et maisons à pas-de-moineaux.

English :

This circuit goes to discover the charming village of Bucy-le-Long: it follows paths, lanes and paths, washhouses, churches and castles between dovecotes and houses with small steps.

Deutsch :

Dieser Rundweg führt Sie durch das bezaubernde Dorf Bucy-le-Long: Er verläuft über Pfade, Gassen und Pfade, vorbei an Waschhäusern, Kirchen und Schlössern zwischen Taubenschlägen und Häusern im Sperlingsschritt.

Italiano :

Questo percorso vi porta a scoprire il delizioso villaggio di Bucy-le-Long: segue sentieri, viottoli e percorsi pedonali, costeggiando lavatoi, chiese e castelli tra colombaie e case con fusi.

Español :

Esta ruta le lleva a descubrir el encantador pueblo de Bucy-le-Long: sigue caminos, carriles y senderos, bordeando lavaderos, iglesias y castillos entre palomares y casas con husillos.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2005-07-28 par Agence Aisne Tourisme