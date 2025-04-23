Deux américaines à Blérancourt Blérancourt Aisne

Possession des Sires de Coucy jusqu’en 1230, Blérancourt se distingue par son architecture avec ses toits à pas de moineaux et sa pierre blanche typique du Soissonnais. Fief du révolutionnaire Saint-Just, le bourg est en partie détruit sous les bombardements pendant la Première Guerre mondiale. C’est néanmoins ici qu’en mars 1917, les Américaines Anne Morgan et Ann Murray Dike décident d’y installer leur quartier général, pour porter secours à la population et coordonner l’aide à la reconstruction de la région.

English : Deux américaines à Blérancourt

Possession of the Sires of Coucy until 1230, Blérancourt stands out for its architecture with its sparrow-stepped roofs and its white stone typical of the Soissonnais. Fief of the revolutionary Saint-Just, the town was partly destroyed by bombing during the First World War. Nevertheless, it was here that in March 1917, the Americans Anne Morgan and Ann Murray Dike decided to set up their headquarters to bring relief to the population and coordinate aid for the reconstruction of the region.

Deutsch : Deux américaines à Blérancourt

Blérancourt, bis 1230 im Besitz der Herren von Coucy, zeichnet sich durch seine Architektur mit den Sperlingsdächern und dem für das Soissonnais typischen weißen Stein aus. Als Lehen des Revolutionärs Saint-Just wurde die Ortschaft im Ersten Weltkrieg durch Bombenangriffe teilweise zerstört. Dennoch beschlossen die Amerikanerinnen Anne Morgan und Ann Murray Dike im März 1917, hier ihr Hauptquartier einzurichten, um der Bevölkerung zu helfen und die Hilfe für den Wiederaufbau der Region zu koordinieren.

Italiano :

Proprietà dei Sires de Coucy fino al 1230, Blérancourt si distingue per la sua architettura con tetti a spiovente e la sua pietra bianca, tipica del Soissonnais. Roccaforte del rivoluzionario Saint-Just, la città fu in parte distrutta dai bombardamenti della Prima Guerra Mondiale. Tuttavia, è qui che nel marzo 1917 le americane Anne Morgan e Ann Murray Dike decisero di stabilire il loro quartier generale per aiutare la popolazione e coordinare gli aiuti per la ricostruzione della regione.

Español : Deux américaines à Blérancourt

Propiedad de los Sres. de Coucy hasta 1230, Blérancourt se distingue por su arquitectura con tejados en forma de pata de gallo y su piedra blanca, típica del Soissonnais. Bastión del revolucionario Saint-Just, la ciudad fue parcialmente destruida por los bombardeos durante la Primera Guerra Mundial. Sin embargo, fue aquí donde, en marzo de 1917, las estadounidenses Anne Morgan y Ann Murray Dike decidieron establecer su cuartel general para ayudar a la población y coordinar la ayuda para la reconstrucción de la región.

