Devenir un vrai naturaliste en parcourant la Réserve Naturelle Régionale des gorges de Daluis Puget-Théniers Alpes-Maritimes

Devenir un vrai naturaliste en parcourant la Réserve Naturelle Régionale des gorges de Daluis

Devenir un vrai naturaliste en parcourant la Réserve Naturelle Régionale des gorges de Daluis Maison des Services Publics 06260 Puget-Théniers Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur

Itinéraire en voiture à travers les gorges rouges parallèles du Cians et du Daluis. Célèbres pour leur couleur lie de vin très caractéristique on les appelle le Colorado niçois .

English :

Itinerary by car through the parallel red gorges of the Cians and Daluis rivers. Famous for their distinctive wine-red color, they are known as the Colorado of Nice .

Deutsch :

Fahrt durch die parallel verlaufenden roten Schluchten der Flüsse Cians und Daluis. Sie sind berühmt für ihre charakteristische weinrote Farbe und werden auch als Colorado Nizzas bezeichnet.

Italiano :

Attraversate le gole rosse parallele dei fiumi Cians e Daluis. Famose per il loro caratteristico colore rosso vino, sono conosciute come il Colorado di Nizza .

Español :

Atraviese las gargantas rojas paralelas de los Cians y los Daluis. Famosos por su característico color vino, se les llama el Colorado de Niza .

