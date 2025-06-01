D’Hagetmau à Orthez Orthez Pyrénées-Atlantiques

Une longue étape assure la liaison entre Hagetmau, au sud du département des Landes, et Orthez, village emblématique du Béarn, en Pyrénées-Atlantiques. Par une succession de routes de campagne, elle égraine les villages de Chalosse jusqu’à entrer en Béarn par la cité carrefour de Sault-de-Navailles.

English : D’Hagetmau à Orthez

A long stage ensures the link between Hagetmau, in the south of the Landes department, and Orthez, an emblematic village of Béarn, in the Pyrénées-Atlantiques. Through a succession of country roads, it winds its way through the villages of Chalosse until it enters Béarn via the crossroads town of Sault-de-Navailles.

Deutsch : D’Hagetmau à Orthez

Eine lange Etappe führt von Hagetmau im Süden des Departements Landes nach Orthez, einem symbolträchtigen Dorf im Béarn, in den Pyrénées-Atlantiques. Auf einer Reihe von Landstraßen führt die Route durch die Dörfer von Chalosse, bis sie schließlich über die Stadt Sault-de-Navailles in den Béarn gelangt.

Italiano :

Una lunga tappa collega Hagetmau, nel sud del dipartimento delle Landes, e Orthez, un villaggio emblematico del Béarn, nei Pyrénées-Atlantiques. Attraverso un susseguirsi di strade di campagna, passa per i villaggi di Chalosse fino a entrare nel Béarn attraverso la città crocevia di Sault-de-Navailles.

Español : D’Hagetmau à Orthez

Una larga etapa une Hagetmau, en el sur del departamento de las Landas, y Orthez, pueblo emblemático de Béarn, en los Pirineos Atlánticos. A través de una sucesión de caminos rurales, pasa por los pueblos de Chalosse hasta entrar en Béarn por la ciudad de cruce de Sault-de-Navailles.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-08-11 par SIRTAQUI Nouvelle-Aquitaine