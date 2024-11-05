Dinosaur’Istres Istres Bouches-du-Rhône

Dinosaur’Istres Istres Bouches-du-Rhône vendredi 1 août 2025.

Dinosaur’Istres

Dinosaur’Istres Chemin du Castellan 13800 Istres Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

Dinosaur’Istres est un sentier découverte, sur la colline du Castellan, dédié aux dinosaures

http://www.istres-tourisme.com/dinosaur-istres.html#.XDcCPFVKiUk +33 4 42 81 76 00

English :

Dinosaur’Istres is a discovery trail on the Castellan hill dedicated to dinosaurs.

Deutsch :

Dinosaur’Istres ist ein Erlebnispfad auf dem Hügel von Castellan, der den Dinosauriern gewidmet ist

Italiano :

Dinosaur’Istres è un percorso di scoperta, sulla collina di Castellan, dedicato ai dinosauri

Español :

Dinosaur’Istres es un sendero de descubrimiento en la colina de Castellan dedicado a los dinosaurios.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-11-05 par Provence Tourisme / Office de Tourisme d’Istres