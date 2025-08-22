Direction La Forge à fer Lhoumois Deux-Sèvres

Direction La Forge à fer A pieds Facile

Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et de Randonnée, PDIPR Direction La Forge à fer Place de l’église 79390 Lhoumois Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine

Durée : Distance : 9700.0 Tarif :

Au départ de l’Eglise de Lhoumois, vous partez pour un parcours de 10 km de niveau de difficulté facile.

Ce parcours s’adresse au traileur débutant en phase de progression qui sont prêts à passer à un niveau de difficultés supérieures.

Vous évoluez principalement sur des chemins larges et des port

Facile

https://www.onpiste.com/explorer/destinations/parthenay-gatine-475 +33 5 49 64 24 24

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Direction La Forge à fer

Departing from the church in Lhoumois, you set off on a 10 km trail of easy difficulty.

This course is aimed at beginners who are ready to progress to a higher level of difficulty.

You’ll run mainly on wide paths and harbours

Deutsch : Direction La Forge à fer

Von der Kirche in Lhoumois aus starten Sie zu einer 10 km langen Strecke mit leichtem Schwierigkeitsgrad.

Diese Strecke richtet sich an Anfänger, die bereit sind, einen höheren Schwierigkeitsgrad zu erreichen.

Sie bewegen sich hauptsächlich auf breiten Wegen und Pfaden

Italiano :

Partendo dalla chiesa di Lhoumois, si percorre un sentiero di 10 km di facile difficoltà.

Questo percorso è rivolto ai corridori principianti che sono pronti a passare a un livello di difficoltà superiore.

Si corre principalmente su ampi sentieri e porti

Español : Direction La Forge à fer

Partiendo de la iglesia de Lhoumois, iniciará un recorrido de 10 km de dificultad fácil.

Esta ruta está dirigida a corredores principiantes que estén preparados para progresar a un nivel de dificultad superior.

Correrás principalmente por caminos anchos y puertos

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-11-17 par SIRTAQUI Nouvelle-Aquitaine