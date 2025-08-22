Direction Molières Trail n°1 Le Malzieu-Ville Lozère

Direction Molières Trail n°1 Trail Facile

Direction Molières Trail n°1 48140 Le Malzieu-Ville Lozère Occitanie

Un petit parcours accessible à tous, composé d’une succession de chemins et de monotraces serpentant les sous-bois, parfois tapissés de myrtilles. Le franchissement d’un joli ruisseau et la traversée de Molières, un authentique hameau, s’ajoutent au charme de la découverte de ce coin de Margeride.

https://www.margeride-en-gevaudan.com/ +33 4 66 31 82 73

English :

A short trail accessible to all, consisting of a succession of paths and monotraces winding through undergrowth, sometimes carpeted with bilberries. Crossing a pretty stream and passing through Molières, an authentic hamlet, add to the charm of discovering this corner of Margeride.

Deutsch :

Eine kleine, für alle zugängliche Strecke, die aus einer Reihe von Wegen und Monotrails besteht, die sich durch das Unterholz schlängeln, das manchmal mit Heidelbeeren bedeckt ist. Die Überquerung eines schönen Baches und die Durchquerung von Molières, einem authentischen Weiler, tragen zum Charme der Entdeckung dieser Ecke der Margeride bei.

Italiano :

Un breve percorso accessibile a tutti, costituito da una successione di sentieri e single track che si snodano nel sottobosco, a volte tappezzato di mirtilli. L’attraversamento di un grazioso ruscello e il passaggio per Molières, un autentico borgo, aumentano il fascino della scoperta di questo angolo di Margeride.

Español :

Una ruta corta y accesible para todos, compuesta por una sucesión de senderos y caminos de un solo carril que serpentean entre la maleza, a veces alfombrada de arándanos. El cruce de un bonito arroyo y el paso por Molières, una auténtica aldea, añaden encanto al descubrimiento de este rincón de Margeride.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-12-14 par CDT Lozère