Dolmayrac, cité promontoire sur la vallée du Lot Dolmayrac Lot-et-Garonne

Dolmayrac, cité promontoire sur la vallée du Lot 47110 Dolmayrac Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine

Montées et descentes très accentuées se succèdent sur ce circuit offrant au nord de vastes panoramas sur la vallée du Lot et au sud des points de vue sur les pechs environnants du Pays de Serres.

+33 5 53 66 14 14

English : Dolmayrac, cité promontoire sur la vallée du Lot

This circuit offers a succession of steep climbs and descents, with vast panoramas of the Lot valley to the north and views of the surrounding pechs of the Pays de Serres to the south.

Deutsch : Dolmayrac, cité promontoire sur la vallée du Lot

Auf dieser Strecke wechseln sich sehr starke Steigungen und Gefälle ab, die im Norden weite Ausblicke auf das Tal des Lot und im Süden Ausblicke auf die umliegenden Pechs des Pays de Serres bieten.

Italiano :

Questo percorso offre una successione di salite e discese ripide, con ampie vedute panoramiche sulla valle del Lot a nord e sui pechs circostanti del Pays de Serres a sud.

Español : Dolmayrac, cité promontoire sur la vallée du Lot

Esta ruta ofrece una sucesión de subidas y bajadas empinadas, con amplias vistas panorámicas del valle del Lot al norte y de los pechs circundantes del Pays de Serres al sur.

