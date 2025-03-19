D’Oloron-Sainte-Marie à Bedous Oloron-Sainte-Marie Pyrénées-Atlantiques

D’Oloron-Sainte-Marie à Bedous Oloron-Sainte-Marie Pyrénées-Atlantiques vendredi 1 août 2025.

D’Oloron-Sainte-Marie à Bedous A pieds Difficulté moyenne

Fédération Française de Randonnée D’Oloron-Sainte-Marie à Bedous Place en contre bas de la cathédrale N-D 64400 Oloron-Sainte-Marie Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

Durée : Distance : 30000.0 Tarif :

Ne soyez pas pressé de quitter Oloron, la vieille et belle capitale du Haut-Béarn. Mais lorsque vous le ferez enfin, du haut de Sainte-Croix, vous ferez face à l’échancrure que la gave d’Aspe a creusé dans la muraille pyrénéenne. C’est précisément elle que suit le chemin que vous allez emprunter.

Difficulté moyenne

English : D’Oloron-Sainte-Marie à Bedous

Don’t be in a hurry to leave Oloron, the old and beautiful capital of Haut-Béarn. But when you finally do, from the top of Sainte-Croix, you will face the indentation that the Gave d’Aspe has dug into the Pyrenean wall. It is precisely this notch that the path you are about to take follows.

Deutsch : D’Oloron-Sainte-Marie à Bedous

Sie sollten es nicht eilig haben, Oloron, die alte und schöne Hauptstadt des Haut-Béarn, zu verlassen. Aber wenn Sie es endlich tun, werden Sie vom Gipfel von Sainte-Croix aus auf die Einbuchtung blicken, die die Gave d’Aspe in die Pyrenäenwand gegraben hat. Der Weg, den Sie einschlagen werden, folgt genau diesem Einschnitt.

Italiano :

Non abbiate fretta di lasciare Oloron, l’antica e splendida capitale dell’Haut-Béarn. Ma quando finalmente lo farete, dalla cima di Sainte-Croix, vi troverete di fronte alla rientranza che il Gave d’Aspe ha scavato nella parete pirenaica. Il percorso che state per intraprendere segue proprio questa strada.

Español : D’Oloron-Sainte-Marie à Bedous

No tenga prisa por abandonar Oloron, la antigua y bella capital del Alto Béarn. Pero cuando finalmente lo haga, desde la cima de Sainte-Croix, se enfrentará a la hendidura que el Gave d’Aspe ha tallado en la pared pirenaica. El camino que vas a tomar sigue este mismo camino.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-03-19 par SIRTAQUI Nouvelle-Aquitaine