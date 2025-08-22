Domaine de Parisis-Fontaine Berthecourt Oise

Domaine de Parisis-Fontaine Berthecourt Oise vendredi 1 mai 2026.

Domaine de Parisis-Fontaine A pieds Difficulté moyenne

Domaine de Parisis-Fontaine Mairie, rue du château 60370 Berthecourt Oise Hauts-de-France

Durée : 135 Distance : 9100.0 Tarif :

Deux itinéraires distincts mêlant un cadre urbain et nature.
Difficulté moyenne

 

English : Domaine de Parisis-Fontaine

Two distinct itineraries combining urban and natural settings.

Deutsch : Domaine de Parisis-Fontaine

Zwei unterschiedliche Routen, die eine städtische und eine natürliche Umgebung miteinander verbinden.

Italiano :

Due percorsi distinti che combinano un ambiente urbano e naturale.

Español : Domaine de Parisis-Fontaine

Dos rutas distintas que combinan un entorno urbano y natural.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-05-06 par SIM Hauts-de-France