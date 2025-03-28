Domaine équestre Les Pialoux Montvendre Drôme

Domaine équestre Les Pialoux Montvendre Drôme vendredi 1 août 2025.

Domaine équestre Les Pialoux

Domaine équestre Les Pialoux 120 route des pialoux 26120 Montvendre Drôme Auvergne-Rhône-Alpes

Situé en lisière de la plaine de Valence et au pied des contreforts du Vercors, le Domaine équestre des Pialoux vous propose tout au long de l’année de nombreuses prestations de qualité: balades à cheval et à poney, cours particuliers, stages et bien plus

http://www.domaine-lespialoux.com/ +33 6 80 98 59 46

English : Les Pialoux riding school

Located on the edge of the Valence plain and at the foot of the Vercors foothills, the Domaine équestre des Pialoux is offering all year long plenty of activities: ponies and horses rides, private lessons & more. Come visit us!

Deutsch :

Am Rande der Ebene von Valence und am Fuße der Ausläufer des Vercors gelegen, ist die Domaine équestre des Pialoux das größte Reitzentrum in der Region Rhône-Alpes.

Ausritte und Wanderungen, Reitschule, Pension, Animationen und Geburtstage.

Italiano :

Situato ai margini della pianura di Valence e ai piedi delle Prealpi del Vercors, il Domaine équestre des Pialoux offre una vasta gamma di servizi di qualità durante tutto l’anno: passeggiate a cavallo e su pony, lezioni private, corsi e molto altro ancora

Español :

Situado al borde de la llanura de Valence y a los pies de las estribaciones del Vercors, el Domaine équestre des Pialoux ofrece una amplia gama de servicios de calidad durante todo el año: paseos a caballo y en poni, clases particulares, cursos y mucho más

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-03-28 par Agence d’Attractivité de la Drôme source Apidae Tourisme