Domaine Nordique du Meygal Queyrières Haute-Loire

Domaine Nordique du Meygal

Domaine Nordique du Meygal Chalet du Meygal 43260 Queyrières Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes

Découvrez à ski ou en raquettes, une ambiance 100% forestière dans l’écrin offert par la forêt domaniale du Meygal.

+33 4 71 57 64 67

English :

Discover on skis or snowshoes, a 100% forest atmosphere in the setting offered by the Meygal national forest.

Deutsch :

Entdecken Sie auf Skiern oder mit Schneeschuhen eine 100%ige Waldatmosphäre inmitten des Staatswaldes von Meygal.

Italiano :

Scoprite, con gli sci o le racchette da neve, un’atmosfera 100% forestale nella cornice della foresta nazionale di Meygal.

Español :

Descubra, sobre esquís o raquetas de nieve, un ambiente 100% forestal en el marco del bosque nacional de Meygal.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-03-07 par Haute-Loire Attractivité source Apidae Tourisme