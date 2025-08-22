Du canal aux pâturages Chambilly Saône-et-Loire

Du canal aux pâturages En VTT assistance électrique Difficulté moyenne

Du canal aux pâturages Avenue du Général de Gaulle 71110 Chambilly Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté

Durée : Distance : 28000.0 Tarif :

Au départ de Chambilly, vous pourrez découvrir le port d’Artaix qui donne sur les bords de Loire, voir le Pont Canal ou cuvette sur la rivière de l’Arçon et ses sous-bois. Passez au village de Chambilly, en longeant le Canal avec sa belle vue surplombant le fleuve Loire, en passant par Bourg-le-Comte et Céron.

Difficulté moyenne

https://www.brionnais-tourisme.fr/ +33 3 85 25 39 06

English :

From Chambilly, you can discover the port of Artaix which overlooks the banks of the Loire, see the Canal Bridge or cuvette on the river Arçon and its undergrowth. Pass through the village of Chambilly, along the Canal with its beautiful view over the Loire River, passing through Bourg-le-Comte and Céron.

Deutsch :

Von Chambilly aus können Sie den Hafen von Artaix entdecken, der auf das Loire-Ufer blickt, die Kanalbrücke oder Schüssel über den Fluss Arçon und sein Unterholz sehen. Fahren Sie durch das Dorf Chambilly, entlang des Kanals mit seiner schönen Aussicht über den Fluss Loire, vorbei an Bourg-le-Comte und Céron.

Italiano :

Da Chambilly, si può scoprire il porto di Artaix che si affaccia sulle rive della Loira, vedere il Ponte del Canale o cuvette sul fiume Arçon e il suo sottobosco. Attraversate il villaggio di Chambilly, costeggiate il Canale con la sua splendida vista sulla Loira, passando per Bourg-le-Comte e Céron.

Español :

Desde Chambilly, podrá descubrir el puerto de Artaix que domina las orillas del Loira, ver el puente del Canal o cuvette sobre el río Arçon y su sotobosque. Atravesar el pueblo de Chambilly, bordear el Canal con su hermosa vista sobre el Loira, pasar por Bourg-le-Comte y Céron.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-04-14 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme Decibelles Data