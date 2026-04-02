Du Chassezac au Cirque de Naves Les Vans Ardèche

Du Chassezac au Cirque de Naves

Du Chassezac au Cirque de Naves place-leopold Ollier 07140 Les Vans Ardèche Auvergne-Rhône-Alpes

Durée : Distance : Tarif :

Bienvenue aux Vans. Les vallées y sont encaissées taillées dans le schiste. Les villages alentours semblent accrochés à la pente, couverts de toits de lauze. La culture de la vigne et l’essor de la soie ont marqué l’architecture.

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English :

Welcome to Les Vans. Here, valleys are carved out of schist. The surrounding villages seem to cling to the slopes, covered with lauze roofs. Vine-growing and the silk industry have left their mark on the architecture.

Deutsch :

Willkommen in Les Vans. Die Täler sind hier tief eingeschnitten und in den Schiefer gehauen. Die umliegenden Dörfer scheinen sich an den Hang zu klammern und sind mit Schieferdächern bedeckt. Der Weinanbau und der Aufschwung der Seidenindustrie haben die Architektur geprägt.

Italiano :

Benvenuti a Les Vans. Qui le valli sono scavate nello scisto. I villaggi circostanti sembrano aggrappati ai pendii, coperti da tetti di lauze. La viticoltura e l’industria della seta hanno lasciato il segno nell’architettura.

Español :

Bienvenido a Les Vans. Aquí los valles están excavados en el esquisto. Los pueblos de los alrededores parecen aferrarse a las laderas, cubiertos de tejados de lauze. La viticultura y la industria de la seda han dejado su huella en la arquitectura.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2026-03-02 par Agence de Développement Touristique de l’Ardèche source Apidae Tourisme