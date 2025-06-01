Du château au moulin Narcy Nièvre
Du château au moulin Narcy Nièvre vendredi 1 août 2025.
Du château au moulin Vélo de route Facile
Du château au moulin place de l’église Saint-Marcel 58400 Narcy Nièvre Bourgogne-Franche-Comté
Durée : Distance : 11000.0 Tarif :
Cette promenade est idéale pour les cyclistes amateurs qui cherchent à se balader pour le plaisir, en famille ou entre amis. Vastes terres agricoles, chemins herbeux, petites rivières et villages confinés sauront apporter un sentiment d’évasion et de tranquillité.
Facile
https://www.facebook.com/La.Charite.sur.Loire.Tourisme +33 3 86 70 15 06
English :
This ride is ideal for the recreational cyclist looking for a fun ride with family and friends. Vast farmlands, grassy roads, small rivers and small villages will bring a sense of escape and tranquility.
Deutsch :
Diese Tour ist ideal für Freizeitradler, die mit der Familie oder mit Freunden einfach nur zum Spaß unterwegs sein wollen. Weites Ackerland, grasbewachsene Wege, kleine Flüsse und geschlossene Dörfer vermitteln ein Gefühl von Flucht und Ruhe.
Italiano :
Questa passeggiata è ideale per i ciclisti amatoriali in cerca di una piacevole pedalata con la famiglia e gli amici. I vasti terreni agricoli, i sentieri erbosi, i piccoli fiumi e i villaggi circoscritti vi daranno un senso di evasione e tranquillità.
Español :
Este paseo es ideal para ciclistas aficionados que buscan un paseo tranquilo con la familia y los amigos. Las extensas tierras de labranza, los caminos cubiertos de hierba, los pequeños ríos y las aldeas confinadas proporcionarán una sensación de evasión y tranquilidad.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-07-29 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme Decibelles Data