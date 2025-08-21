Du chemin de fer au chemin vert Grandrieux Aisne

Du chemin de fer au chemin vert A pieds

02360 Grandrieux Aisne Hauts-de-France

Les anciennes voies ferroviaires, autrefois rythmées par les sifflets des machines à vapeur, sont devenues des traverses buissonnières s’égrènant au fil de stations bucoliques qui résonnent aux noms de bocages, bosquets, bois, prairies et zones humides.

English :

The old railway tracks, once punctuated by the whistles of steam engines, have become bush sleepers that are now scattered along bucolic stations that resonate with the names of bocages, groves, woods, meadows and wetlands.

Deutsch :

Die alten Eisenbahnstrecken, die einst vom Pfeifen der Dampfmaschinen geprägt waren, sind heute zu buschigen Querfeldeinstrecken geworden, die sich durch bukolische Stationen ziehen, die nach Hainen, Wäldern, Wiesen und Feuchtgebieten klingen.

Italiano :

Le vecchie linee ferroviarie, un tempo scandite dai fischi delle locomotive a vapore, sono diventate incroci cespugliosi che si snodano attraverso stazioni bucoliche in cui risuonano i nomi di bocages, boschetti, boschi, prati e zone umide.

Español :

Las antiguas líneas de ferrocarril, antaño jalonadas por los silbidos de las máquinas de vapor, se han convertido en tupidos cruces que serpentean a través de bucólicas estaciones en las que suenan los nombres de bocages, bosquecillos, praderas y humedales.

