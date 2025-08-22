Du côté du terroir Voyenne Aisne

Du côté du terroir A pieds

Du côté du terroir Devant le café-épicerie de Voyenne 02250 Voyenne Aisne Hauts-de-France

A proximité de Marle, ce court itinéraire relie deux producteurs de saveurs paysannes, à Marcy et à Voyenne. Au discret village de Marcy, possédant de beaux exemples d’architecture paysanne avec l’église Saint-Médard et un pigeonnier carré, s’oppose Voyenne plus aristocratique, parée de l’église Saint-Rémi d’origine 12e

siècle, de cadrans solaires et de pigeonniers du 18e siècle.

English :

Near Marle, this short itinerary links two producers of country flavors, in Marcy and in Voyenne. The discreet village of Marcy, with beautiful examples of peasant architecture with the church of Saint-Médard and a square dovecote, is contrasted with the more aristocratic Voyenne, adorned with the church of Saint-Rémi from the 12th

century, sundials and dovecotes of the 18th century.

Deutsch :

In der Nähe von Marle verbindet diese kurze Route zwei Hersteller von bäuerlichen Köstlichkeiten, in Marcy und Voyenne. Das unauffällige Dorf Marcy, das mit der Kirche Saint-Médard und einem quadratischen Taubenschlag schöne Beispiele für bäuerliche Architektur bietet, steht dem aristokratischeren Voyenne gegenüber, das mit der Kirche Saint-Rémi aus dem 12

jahrhundert, Sonnenuhren und Taubenschlägen aus dem 18.

Italiano :

Vicino a Marle, questo breve percorso collega due produttori di sapori contadini, a Marcy e a Voyenne. Il discreto villaggio di Marcy, con i suoi begli esempi di architettura contadina come la chiesa di Saint-Médard e una colombaia quadrata, si contrappone alla più aristocratica Voyenne, con la chiesa di Saint-Rémi del XII secolo, le meridiane e le colombaie del XVIII secolo

secolo, meridiane e colombaie del XVIII secolo.

Español :

Cerca de Marle, esta corta ruta une dos productores de sabores campestres, en Marcy y Voyenne. El discreto pueblo de Marcy, con sus bellos ejemplos de arquitectura campesina como la iglesia de Saint-Médard y un palomar cuadrado, contrasta con el más aristocrático Voyenne, con su iglesia de Saint-Rémi del siglo XII, relojes de sol y palomares del siglo XVIII

siglo XX, relojes de sol y palomares del siglo XVIII.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2005-07-12 par Agence Aisne Tourisme