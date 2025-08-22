Du Finiels à l’étang de Barrandon VTT N°16 Mont Lozère et Goulet Lozère

Du Finiels à l’étang de Barrandon VTT N°16 VTT de descente Difficulté moyenne

Du Finiels à l’étang de Barrandon VTT N°16 Station du Mont Lozère 48190 Mont Lozère et Goulet Lozère Occitanie

Durée : 240 Distance : 37712.0 Tarif :

Sur le versant Sud du mont Lozère, en coeur du Parc national des Cévennes, le lac de Barrandon est un site historique. Il occupe une vaste superficie au beau milieu d’un paysage à la fois sévère et grandiose.

Difficulté moyenne

http://destination-montlozere.fr/ +33 4 66 46 87 30

English :

On the southern slopes of Mont Lozère, in the heart of the Cévennes National Park, Lac de Barrandon is a historic site. It occupies a vast area in the midst of a severe yet grandiose landscape.

Deutsch :

Am Südhang des Mont Lozère, im Herzen des Nationalparks der Cevennen, liegt der Lac de Barrandon, ein historischer Ort. Er nimmt eine große Fläche inmitten einer strengen und zugleich großartigen Landschaft ein.

Italiano :

Sulle pendici meridionali del Mont Lozère, nel cuore del Parco Nazionale delle Cévennes, il Lac de Barrandon è un sito storico. Occupa una vasta area al centro di un paesaggio severo e grandioso al tempo stesso.

Español :

En la ladera sur del Monte Lozère, en el corazón del Parque Nacional de las Cevenas, el Lago de Barrandon es un lugar histórico. Ocupa una vasta superficie en medio de un paisaje a la vez severo y grandioso.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-12-14 par CDT Lozère