Du marais au côteau Nampteuil-sous-Muret Aisne

Au départ de la commune de Nampteuil-sous-Muret, installée en fond de vallée dans une petite plaine alluviale, la balade évolue entre le coteau calcaire et les marais du ru de Launoy, l’une des deux branches de la Crise. En complément du balisage, ce sentier est agrémenté de panneaux pédagogiques et d’un sentier d’art.

Starting from the commune of Nampteuil-sous-Muret, located at the bottom of a valley in a small alluvial plain, the walk evolves between the limestone hillside and the marshes of the ru de Launoy, one of the two branches of the Depression. In addition to the signposting, this path is embellished with educational panels and an art trail.

Ausgehend von der Gemeinde Nampteuil-sous-Muret, die sich am Talboden in einer kleinen Schwemmlandebene niedergelassen hat, bewegt sich der Spaziergang zwischen den Kalksteinhängen und den Sümpfen des Ru de Launoy, einem der beiden Zweige der Crise. Zusätzlich zur Markierung ist dieser Weg mit pädagogischen Schildern und einem Kunstpfad ausgestattet.

Partendo dal comune di Nampteuil-sous-Muret, situato in fondo alla valle in una piccola pianura alluvionale, la passeggiata si sviluppa tra le colline calcaree e le paludi della ru de Launoy, uno dei due rami della Crise. Oltre alla segnaletica, il sentiero è arricchito da pannelli didattici e da un percorso artistico.

Partiendo del municipio de Nampteuil-sous-Muret, situado en el fondo del valle en una pequeña llanura aluvial, el paseo evoluciona entre la ladera calcárea y las marismas del ru de Launoy, uno de los dos brazos de la Crise. Además de la señalización, este sendero está reforzado con paneles educativos y un recorrido artístico.

